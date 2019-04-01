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فيديو.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن فى ولاية أضنة

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:56 ص
فيديو.. امرأة تركية تهاجم سيدتين وتنزع حجاب إحداهن فى ولاية أضنة حادث اعتداء فى تركيا
وكالات الأنباء
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هاجمت سيدة تركية سيدتين محجبتين كانتا خارجتين من مدرسة بألفاظ بذيئة بشكل مفاجئ بسبب حجابهما ،وعندما سألتاها عن السبب واصلت السيدة هجومها، وحاولت نزع غطاء رأس إحداهن، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأثار الحادث الذى وقع فى مدينة أضنة، غضبا كبيرا لدى الأوساط المتدينة والمحافظة.

ويجرى فى تركيا الأن الانتخابات المحلية، حيث قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا سعدى جوفن اليوم، إن عمليات فرز الأصوات تشير إلى تقدم مرشح حزب الشعب الجمهورى المعارض فى اسطنبول، أكبر المدن التركية، على مرشح حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، العدالة والتنمية.

وأضاف جوفن فى تصريحات للصحفيين أن أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهورى حصل على 4159650 صوتا مقابل 4131761 صوتا حصل عليها بن على يلدريم مرشح حزب العدالة والتنمية.

وفى وقت سابق بدا أن الرئيس أردوغان يقر بالهزيمة فى اسطنبول.

 


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