فى جولة تفقدية.. محافظ الشرقية يوجه بإزالة كافتيريا مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بإزالة كافتيريا تحت الإنشاء مقامة بالمخالفة بشارع الرملية بمركز الزقازيق عبارة عن مبنى مقام على أرض زراعية، ذلك خلال جولته المفاجئة، لتفقد عددٍ من شوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على مستوى النظافة العامة بالشوارع .

وشهدت جولة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تفقد أعمال الحفر بشارع الغشام بمدينة الزقازيق لتوصيل مشروع الغاز الطبيعى، مشدداً على سرعة إنهاء الأعمال ورد الشىء لأصله وتهيئة الشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، وتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقتى القناطر التسعة والإشارة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير محافظة الشرقية لإعادة الوجه الحضارى والجمالى لمدن المحافظة، وتشمل أعمال التطوير والتجميل إعادة رفع كفاءة ورصف الطرق وخلق محاور مرورية جديدة وأعمال التشجير والنظافة ودهان البلدورات ورفع الأعمدة المتهالكة وإصلاحها لإعادة الطابع الحضارى والوجه الجمالى لشوارع المدينة.

كما تفقد مناطق "تقسيم المعلمين – أبو حسين – الزراعة " ، للاطمئنان على مستوى النظافة بالشوارع ولمتابعة الحركة المرورية وبحث إمكانية إقامة محاور مرورية جديدة للمساهمة فى فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ففى منطقة تقسم المعلمين وجها رئيس حى أول بتحرير محاضر للمخالفين والذين يقومون بالتعدى على حرم السكة الحديد وحرم الطريق، وبمنطقة أبو حسين تابع أعمال التجميل والتطوير ودراسة إمكانية إقامة محور مرورى جديد موازى لحرم السكة الحديد يبدأ من كوبرى شرويدة وصلاً إلى نفق أبو الريش .