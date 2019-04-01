غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدار الساعة.

وأضاف الغندور، أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم، حيث يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 219 ألف طن قادمة من روسيا، وفرنسا، ورومانيا على متن السفن "إدفو"، و"إماكريسى"، و"كورال دياموند"، و"كابيتان فاسيلياس"، كما يجرى تفريغ شحنة سولار على متنها 33 ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة "ليؤن هيرمس"، وخرج من الميناء قطار 55 عربة محملة بـ 1533 طن قمح متجه إلي إمبابة، وقطار 20 عربة محملة بـ 1000 طن فحم متجه إلى التبين، وخرج من الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 11481 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال مليون طن منها 288 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن، كما شدد على مركز العمليات ووحدات الإنقاذ باليقظة والاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة والتعامل الفورى معها.