video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 10:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 01 أبريل 2019 10:35 ص
غلق بوغازى الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الإدارة المركزية للحركة قررت غلق بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة نظرا لسوء الأحوال الجومائية وارتفاع الأمواج والرياح إلى المعدلات التى لا تسمح بحركة السفن والقاطرات واللنشات بشكل آمن، كما تقوم إدارة حركة السفن بقياس الرصدة الجومائية على مدار الساعة.

وأضاف الغندور، أن عملية الشحن والتفريغ ودخول وخروج الشاحنات والقطارات والبضائع من وإلى الميناء تتم بشكل منتظم، حيث يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 219 ألف طن قادمة من روسيا، وفرنسا، ورومانيا على متن السفن "إدفو"، و"إماكريسى"، و"كورال دياموند"، و"كابيتان فاسيلياس"، كما يجرى تفريغ شحنة سولار على متنها 33 ألف طن قادمة من اليونان على متن السفينة "ليؤن هيرمس"، وخرج من الميناء قطار 55 عربة محملة بـ 1533 طن قمح متجه إلي إمبابة، وقطار 20 عربة محملة بـ 1000 طن فحم متجه إلى التبين، وخرج من الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 11481 شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال مليون طن منها 288 ألف طن قمح .

ووجه اللواء بحرى مدحت عطية رئيس هيئة الميناء جميع الإدارات بتوخى الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج الشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن، كما شدد على مركز العمليات ووحدات الإنقاذ باليقظة والاستعداد لتلقي أي إشارات استغاثة والتعامل الفورى معها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فتح بوغاز مينائى الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

ميناء الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

سوء الاحوال الجوية

بوغازى الاسكندرية والدخيلة

ارتفاع الامواج




لا تفوتك
فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

فيديو.. السيسى بالقمة العربية: لا مخرج للصراع العربى الإسرائيلى إلا بحل سلمى شامل وعادل

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

#تميم_يهرب_من_قمة_تونس يتصدر تويتر.. مغردون : أكد أنه مندوب لتركيا وإيران

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

ترحيب واسع من النقابات العمالية بقرارات الرئيس السيسى التاريخية.. اتحاد عمال مصر: الرئيس وعد فأوفى ونجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.. ويؤكد: عمال مصر وراك يا ريس.. ونائب رئيس الاتحاد: القرارت إحياء للطبقة المتوسطة

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

الشتاء يسطو على الربيع.. موجة الطقس السيئ تصل ذروتها.. الأرصاد: استمرار فرص سقوط الأمطار بكافة الأنحاء تمتد للقاهرة.. ونشاط الرياح واضطراب بالملاحة البحرية.. وتؤكد: ارتفاع طفيف بالحرارة بدءا من الثلاثاء

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

زوجة أحمد الفيشاوى ترد على شائعة طلاقهما بـ10 صور فى حضنه

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

بسمة تحذف صور عمرو حمزاوى من حساباتها بالسوشيال ميديا بعد خبر انفصالهما

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة