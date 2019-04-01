ضبط 714 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

تضمنت الجهود ضبط 714 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام من ضبط 148 هارب من جنح الحبس الجزئى، وضبط 28 هارب من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 379 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، و159 محكوم عليهم فى جنح المخالفات

تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

ومواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.