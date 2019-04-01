ضبط 54 متهما بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت الحملة عن ضبط 44 متهما بحوزتهم 4675 جرام حشيش، و587 قرصا مخدرا، و 195 جرام استروكس، و12 جرام هيروين، و110 جرام بانجو.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية آلية وخرطوش، و237 طلقة غير مرخصة.

وشن ضباط مباحث التموين حملة أمنية، أسفرت عن تحرير 70 قضية غش تجارى، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.