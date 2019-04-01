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ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة بقنا

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:59 م
ضبط 4 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية خلال حملات أمنية مكبرة بقنا حمله امنيه -ارشيفية
قنا - وائل محمد
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شنت أجهزة الأمن بقنا حملة أمنية مكبرة، لضبط حائزى الأسلحة النارية بعدد من مراكز المحافظة فى إطار جهود أجهزة الأمن، للقضاء على انتشار ظاهرة السلاح بالمحافظة.

كان اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، تلقى إخطارآ يفيد بشن حملات أمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية استهدفت مراكز قنا بقطاع الشمال والجنوب، أسفرت عن ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 2 بندقية آلية، وبندقية خرطوش، و2 فرد روسى بقصد الدفاع، وذلك خلال حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بكافة الوقائع، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.


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