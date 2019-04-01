ضبط 3117 هاربين من أحكام فى حملة أمنية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3117 هاربين من احكام، منهم 6 حكم فى جنايات ، و 1066 حكم جزئي، و 121 حكم مستأنف، 1903 فى غرامات، و21 مخالفة كما تم تحصيل 186 الف 084 جنيها غرامات، وتم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.