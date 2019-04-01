ضبط هاربين من أحكام بالسجن لمدة 8 سنوات بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط المدعو "حامد م. ا.م" والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 1681 / 2016 جنايات القصير حصر رقم 618/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 5 سنوات "تزوير".

وتم ضبط المدعو "محمود.ع. س. ع" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 707 / 2017 جنايات رأس غارب حصر رقم 472/2018 البحر الأحمر والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه "مخدرات" بجلسة 12/6/ 2018.

كما تم ضبط 60 حكم جنح حبس جزئى، و20 حكم جنح حبس مستأنف، و200 حكم جنح غرامات جزئية، 3 أحكام جنح غرامات مستأنف، 30 حكم جنح مخالفات.