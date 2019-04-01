ضبط عاطل استخرج جثة سيدة من المقابر وألقاها فى المياه بكفر شكر

القليوبية - فريق المحافظات

شهدت قرية أسنيت التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، واقعة غريبة، حيث فتح عاطل مقابر القرية، واستخراج جثة سيدة والسير بها فى الشوارع وإلقائها فى مياه كفر شكر بـ"الرياح التوفيقى".

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بقيام عاطل بفتح مقابر قرية أسنيت، واستخراج جثة سيدة ليلا، وحملها على أكتافه وإلقائها فى مياه كفر شكر "الرياح التوفيقى" أمام القرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتم انتشال الجثة من مياه الرياح التوفيقى، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم والتحفظ عليه داخل ديوان مركز الشرطة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق‎.