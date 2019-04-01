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صور.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات بداية من 1 يوليو

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:48 ص
صور.. رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات بداية من 1 يوليو رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات، وحضر الاجتماع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات (1)

وخلال الاجتماع عرض وزيرا التضامن والمالية مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات (2)

 ووجه رئيس الوزراء بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يتم إقراره، تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من 1 يوليو 2019.

 

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات (3)
 

 

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ قرارات السيسي بزيادة المعاشات (4)
 

 

 


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