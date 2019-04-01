صور.. اجتماع بين وزيرى الرى والنقل ومحافظ أسوان لمناقشة إنشاء محور مرورى على النيل

كتبت أسماء نصار ورضا حبيشى

أكدت وزارة الموارد المائية والرى أنه تم عقد اجتماع اليوم بين الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، والمهندس كامل الوزير وزير النقل و اللواء أحمد ابراهيم محافظ أسوان، لمناقشة انشاء محور مرورى على النيل لخدمة ابناء المحافظة بما يتزامن مع قيام الوزارة بتنفيذ بعض الأعمال الهامة بمحافظة أسوان.



ويربط المحور بين الطريق الزراعى الشرقى "القاهرة / أسوان" بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة / أسوان"، ويبلغ طوله 18 كيلو متر، وعرضه 21 متراً، وتكلفته الإنشائية نحو 1,356 مليار جنيه، ومدة تنفيذ المشروع تبلغ 36 شهراً.



يأتى تنفيذ محور دراو الجديد ضمن أولويات وزارة النقل فى إنشاء شبكة طرق جديدة بالصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل.







اجتماع وزيرا الرى والنقل ومحافظ أسوان (1)



اجتماع وزيرا الرى والنقل ومحافظ أسوان (2)



اجتماع وزيرا الرى والنقل ومحافظ أسوان (3)



اجتماع وزيرا الرى والنقل ومحافظ أسوان (4)



اجتماع وزيرا الرى والنقل ومحافظ أسوان (5)



اجتماع وزيرا الرى والنقل ومحافظ أسوان (6)



