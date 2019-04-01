زوجة لمحكمة الأسرة: أهل زوجى هددونى بالقتل للتنازل عن إثبات نسب ابنتى

كتبت أسماء شلبى

"أجبرنى أهلى على ترك دراستى بالجامعة وزوجونى رغما عنى من رجل فى عصمته زوجتين ويعول 6 أبناء، وعندما أنجبت منه طفلة، بعد 12 شهر زواج طردنى وتركنى معلقة لا مطلقة ولا متزوجة، وتزوج سيدة بدلا منى"

بهذه الكلمات عبرت"حنان.م.ن" عن مأساتها أمام محكمة الأسرة بعابدين حيث أقامت دعوى طلاق للضرر.

وأضافت حنان: "عامان وأنا أستغيث لإثبات نسب ابنتى التى يرفض زوجى الاعتراف بها ما أصابنى بحالة نفسية سيئة".

وأوضحت: "كان زوجى إذا طلبت منه مال يصاب بنوبة غضب شديدة ويسلط بطشه ويديه على جسدى ومكثت الشهور الأولى أحاول الصبر لكن سلوكه السيئ ظل يشتد لدرجة دفعتنى إلى ترك المنزل فجرا والهرب بملابس النوم خوفا على حياتى، وعندما وصلت منزل أهلى عاقبوني واتهمونى بأننى سأفضحهم واتصلوا بزوجى ليقنعوه بعودتى لمنزل الزوجية مرة ثانية"

واستطردت حنان: تصرفاته وبطشه دمر حياتي ليقرر أن يلقى لأهلى مبلغ مالى حتى يضمن صمتهم وعدم اللجوء للقانون، وأقف وحيدة لا أجد من يساعدنى على التحمل والتصدى وإثبات حق طفلتى والحصول على الطلاق بشكل قانونى.

وأشارت الزوجة إلى أنها تعرضت لتهديدات بالقتل والتشويه على يد أهل زوجها إذا لم تتنازل عن دعوى إثبات نسب طفلتها، بل ولاحقوها بالفعل وكادوا يضرونها لولا مساعدة بعض أقاربها.