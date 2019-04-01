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رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب المتميزين فى الملتقيات الطلابية

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:11 م
رئيس جامعة المنوفية يكرم الطلاب المتميزين فى الملتقيات الطلابية رئيس جامعة المنوفية مع الطلاب
المنوفية - محمد فتحى
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كرم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى عدد من المسابقات التى أقيمت مؤخراً على مستوى الجامعات المصرية، بحضور المحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية، والدكتور محمد جميل شاهين مدير عام رعاية الشباب.

ووجه مبارك التهنئة للطلاب والشكر لما قدموه ومشاركاتاهم المتميزة وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة متمنيا لهم المزيد من التفوق وتحقيق أفضل المراكز.

حيث قام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب "أسماء عيسى عبد العزيز من كلية الزراعة، ومحمد خالد البكل من كلية الصيدلة، وإبراهيم أحمد دياب من كلية العلوم"، حيث حصلت الجامعة مؤخراً على المركز الأول فى مسابقة الـ IQ ودرعا المسابقة الشرفى وثلاث ميداليات ذهبية فى فعاليات الملتقى القمى العلمى، الذى أقيم بجامعة المنصورة ضمن مسابقات مؤتمر تدويل التعليم العالى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس، تحت إشراف ميرفت عرفة مدير النشاط العلمى والتكنولوجى برعاية الشباب، والدكتور إسلام فيض الله رائد الوفد، وبسمة محمد صبرى مشرف الوفد من إدارة رعاية الشباب، والطالب أحمد بشندى أمين اللجنة العلمية بالجامعة.

كما قام مبارك بتكريم الطلاب الحاصلين على المركز الثانى فى مسابقة الطلاب المثاليين على مستوى الجامعات، والتى أقيمت بجامعة الفيوم خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس بمشاركة 22 جامعة مصرية، تحت إشراف أسامة مدين مدير النشاط وهم أحمد محمد البطاحجى، والطالبة سهلية محمود أبو الليل، ورنا أيمن محمد خضر من كلية الطب، ومحمد خليل إبراهيم شرف، كلية الإقتصاد المنزلي.

 


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