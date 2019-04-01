رئيس جامعة القاهرة: لا صحة لتأجيل الامتحانات.. ويؤكد: نخلى بالنا من كدبة أبريل

كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه لا صحة مطلقا لما روجه البعض على مواقع السوشيال ميديا بخصوص تأجيل امتحانات الجامعة.

وقال الخشت، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "نخلى بالنا من كذبة أبريل التى أطلقتها بعض صفحات فيس بوك اليوم، فإلى متى سوف نظل سريعى التصديق لكل ما يكتب".

وتابع: "لا تأخذوا أية معلومات إلا من خلال صفحتى الرسمية على فيس بوك، أو موقع الجامعة الرسمى على الإنترنت، أو صفحة المكتب الإعلامى، وأؤكد أنه لا تأجيل للامتحانات، الامتحانات فى مواعيدها التى أعلنتها كل كلية، ولا حفلات فنية إلا ما نعلن عنه بطريقة رسمية، وأرجو التفكير العقلانى النقدى فى كل الأخبار، وأهم معيار هو المصادر الرسمى".