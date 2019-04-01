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رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والاتصالات لمتابعة الملفات المشتركة

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:32 م
رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والاتصالات لمتابعة الملفات المشتركة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، كلا من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين .

 

وكان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم الاثنين لمتابعة خطوات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا، وكذا منح علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 75 جنيهًا، و منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الأساسى بحد أدنى 75 جنيهًا، لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

 

 


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