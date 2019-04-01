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رئيس المفوضية الأوروبية يحذر بريطانيا من نفاد صبر الاتحاد الأوروبى بشأن البريكست

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:40 م
رئيس المفوضية الأوروبية يحذر بريطانيا من نفاد صبر الاتحاد الأوروبى بشأن البريكست رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
أ ش أ
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حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الإثنين، من أن صبر الاتحاد الأوروبى بدأ ينفد مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد (بريكست(

وقال يونكر- فى تصريح نقلته صحيفة (الإندبندنت) البريطانية- إنه يأمل أن يتوصل نواب البرلمان البريطانى إلى اتفاق إزاء سبل المضى قدمًا خلال الأيام المقبلة.
وأوضح يونكر أن الاتحاد الأوروبى تحلى بكثير من الصبر إزاء بريطانيا، إلا أن الصبر كاد أن ينفد.

 

وتأتى هذه التصريحات قبل إجراء حزمة من عمليات التصويت الاسترشادى فى البرلمان البريطاني، اليوم، على مجموعة ثانية من البدائل لاتفاق رئيسة الوزراء، تريزا ماي، بشأن (بريكست)، والذى قد يمهد الطريق لإجراء اتفاق أكثر سلاسة.

يذكر أن إجراء (بريكست) سلسا يتضمن بقاء بريطانيا داخل السوق الأوروبية الموحدة، من خلال الحصول على عضوية المنطقة الاقتصادية الأوروبية (مثل النرويج) أو البقاء فى الاتحاد الجمركى الأوروبى أو الاحتفاظ بالاثنين.

وفيما يتعلق باحتمالية إجراء استفتاء ثانٍ على (بريكست)، قال يونكر إن هذا الأمر يتعلق بالشعب البريطانى فقط.

 

 


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