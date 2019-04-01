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خالد عبد الغفار يعتمد نتيجة منح الإعلان الثانى لبرنامج مبادرة التعليم العالى

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:10 م
خالد عبد الغفار يعتمد نتيجة منح الإعلان الثانى لبرنامج مبادرة التعليم العالى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب وائل ربيعى
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اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة منح الإعلان الثانى لبرنامج مبادرة التعليم العالى لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام 2018/2019، حيث تم اختيار 108 دارسًا للاستفادة من هذه المنح.

 

وشملت النتيجة اختيار 65 دارسًا للتدريب لمدة فصل دراسى واحد من 3 إلى 4 شهور، و28 دارسًا مهمة علمية لمدة 6 شهور، و6 دارسين ماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، و9 دارسين ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية .

 

وتم اختيار المرشحين وفقًا للمعايير والقواعد التى تحكم البرنامج والمدرجة بالإعلان، وتم اختيارهم من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، بالإضافة إلى وزارات الصحة والطيران المدنى والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، وأيضاً الهيئات والأجهزة الحكومية كالجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الدوائية، وجهاز التنظيم والإدارة هيئة الطاقة الذرية، ومستشفى 57357.

 

جدير بالذكر أن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قد أعلن عن هذا البرنامج فى العديد من المجالات العلمية كالطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية موارد المياه، والعلوم الهندسية والتكنولوجية النادرة والحديثة، وعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحياة، والعلوم الزراعية والتغذية، والعلوم التجارية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تتم طبقاً للاتفاقية رقم 236 - 289 الموقعة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والإدارة المركزية للبعثات بالوزارة، وتنص على توفير منح دراسية تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسات الحكومية المصرية والجامعات والمراكز البحثية وبعض الأماكن المحدودة للقطاع الخاص من خلال تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم البحثية اللازمة لتحسين ومتابعة مسارهم الوظيفى فى الحاضر والمستقبل للمساهمة فى رفع النمو الاقتصادى المصرى.


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