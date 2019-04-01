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حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلاف بينهما على 300 جنيه بالبدرشين

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:31 م
حبس عاطل قتل صديقه بسبب خلاف بينهما على 300 جنيه بالبدرشين محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل قتل صديقه بسبب خلافات بينهما على مبلغ مالى قدره 300 جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها.
 
كشفت التحقيقات، أن خلافات مالية بين المجنى عليه "اسلام.ط" سائق توك توك وصديقه بسبب مبلغ مالى قدره 300 جنيه، دفعتهما للتشاجر.
 
وتابعت التحقيقات، أن الجانى اعتدى على الضحية بسلاح أبيض "كاتر"، مما أسفر عن إصابته بجروح غائر أسفر عن وفاته.
 
وحرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، ومعاونيه النقيبان أحمد فايز وأحمد عبد الصمد، محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.
 

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