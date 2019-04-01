جو بايدن ينفى تصرفه بطريقة غير لائقة ردا على مزاعم بخصوص قبلة

واشنطن (رويترز)

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق، اليوم الأحد، إنه لم يتصرف قط بطريقة غير لائقة وذلك بعدما قالت ناشطة إن بايدن جعلها تشعر بعدم الارتياح بتقبيله لها خلال تجمع انتخابى عام 2014.

وأضاف بايدن "خلال سنواتى الكثيرة فى الحملة الانتخابية وفى الحياة العامة، بادرت بعدد لا يحصى من المصافحات والمعانقات ومظاهر المحبة والدعم والمواساة. ولم يحدث قط ولا مرة واحدة أن تصرفت بطريقة غير لائقة. وإذا كان هناك ما يشير إلى أننى فعلت فسأنصت بكل احترام. لكن هذه لم تكن نيتى قط".

وقال بايدن إنه لا يتذكر الواقعة التى تعود إلى عام 2014، وأطلقت المزاعم ناشطة حزبية تدعى لوسى فلوريس فى مقالة نشرتها على الإنترنت يوم الجمعة. وقالت فلوريس التى كانت تخوض الانتخابات لتولى منصب نائب حاكم ولاية نيفادا إن بايدن لمس كتفيها أيضا واشتم شعرها أثناء وجودهما فى التجمع الانتخابى مما جعلها تشعر بعدم الارتياح.

وجاء فى بيان بايدن "ربما لا أتذكر هذه اللحظات بالطريقة نفسها وقد أكون متفاجئا بما أسمعه. لكننا وصلنا إلى فترة مهمة تشعر النساء فيها بأن بإمكانهن وينبغى عليهن الحديث عن تجاربهن وعلى الرجال الانتباه.. وسأفعل".

وقضى بايدن ثمانى سنوات فى منصب نائب الرئيس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما وقضى 36 عاما فى مجلس الشيوخ. ولم يعلن بايدن حتى الآن عما إذا كان سيخوض انتخابات الرئاسة المقررة فى 2020 لكن من المتوقع أن ينضم للسباق قريبا.