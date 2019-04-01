جامعة بنها تعلن تحملها سداد رسوم تسجيل براءات الاختراع دعما للتميز والابتكار

القليوبية- إبراهيم سالم

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، عن تحمل الجامعة تسديد رسوم تسجيل براءات الاختراع الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة، على أن تكون الجامعة شريكا أساسيا فى حقوق الملكية الفكرية لتلك الاختراعات، مؤكداً أن هذا القرار يأتى فى إطار سياسة جامعة بنها فى دعم الابتكار والتميز فى البحث العلمى وتشجيعا لهيئة التدريس والباحثين بالجامعة لتسجيل إنتاجهم الفكرى كبراءة اختراع بمكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمى.

ومن جانبه أشار الدكتور ناصر الجيزاوى، المشرف على الدراسات العليا، إلى أن شروط الحصول على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع المصرى يجب أن يكون الاختراع جديدًا، فلا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه إذا سبق إصدار براءة اختراع عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه، سواء فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج، وذلك قبل تقديم طلب للحصول على البراءة فى مصر، وكذلك لا يعتبر الاختراع جديدًا كله أو جزء منه إذا سبق الطلب المقدم للحصول على البراءة فى مصر تقديم طلب آخر للحصول على براءة عن الاختراع ذاته أو عن جزء منه سواء فى جمهورية مصر العربية أو فى الخارج.

وأضاف الجيزاوى، أن من شروط تسجيل براءة اختراع أن ينطوى على خطوة إبداعية وألا يكون الاختراع بديهيًا لرجل الصناعة المتخصص فى المجال التكنولوجى للاختراع، وأن يكون قابلا للتطبيق الصناعى.

وقال، إن جميع النماذج والشروط الخاصة بالحصول على براءات الاختراع وكيفية كتابة طلب البراءة والرسوم على الرابط التالى:

http://www.egypo.gov.eg/page.aspx?id=21