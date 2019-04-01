جامعة المنصورة تطلق حملة خليك إيجابى من كلية الآداب

الدقهلية شريف الديب

تنطلق غدا حملة خليك ايجابى بجامعة المنصورة والتى تستمر فى الفترة من 2 إبريل حتى 23 ابريل تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وبإشراف الدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب ورئيس اللجنة العليا ، .جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم

أكد الدكتور رضا سيد أحمد عميد الكلية ورئيس اللجنة العليا للحملة أن الهدف من الحملة تحفيز الطلاب على معرفة القيم الإيجابية داخل المجتمع وتطبيقها. أضاف أن هناك ضرورة لتوعية الطلاب بمجموعة من القيم كالتوازن بين الحقوق والواجبات مثل التصويت فى الاستفتاء على الدستور فهو واجب وليس حق فقط، مشيرا إلى ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة والعمل من أجل رفعة مصرنا الحبيبة.

وأوضح أنه سيتم ظهر غدا الثلاثاء تدشين الحملة بجوار كلية الزراعة والتى ستبدأ بالنشيد الوطنى واستعراض رئيس الجامعة لمكونات الحملة وعرض لحملة الإعلام وعرض لمجموعات طلاب كلية التربية الرياضية وعشائر جوالة كليات جامعة المنصورة ومجالس الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة و طلاب التربية العسكرية ومجموعات الاسكتش وفريق أصدقاء المتحف بكلية الآداب والمجموعات الإعلامية ومجموعات العمل الطلابية وحملة لافتات الشعارات وتشمل 120 شعار ايجابى مشيرا إلى أن رئيس الجامعة سيعطى الإذن بانطلاق الحملة وانطلاق الحملة لتنفيذ برنامج اليوم الأول "قطاع مدخل الجلاء" .

أضاف أن آليات العمل تشمل حصر بعض شعارات الايجابية وإعدادها و تصميم لوحات لكل شعار من شعارات الحملة و إعداد كتيب يتضمن موضوع الحملة و شعاراتها و تصميم موقع على Face Book للحملة وإعداد مجموعة من الخبراء من داخل الجامعة وخارجها لإدارة الندوات المختلفة وعمل نشرات ورقية تتضمن شعارات الحملة و توزيعها على الطلاب فى الحرم الجامعى وفى الندوات وإعداد كتاب تذكارى لكل جوانب الحملة وتوصياتها .

فيما تشمل الحملة 11 محور مثل الندوات الذاتية و الندوات الطلابية و الصالون الثقافى و الاسكتش ومستهدف فيه 4 اسكتشات ويتم خلاله إعداد عدد من الاسكتشات التمثيلية يؤديها الطلاب لا يزيد زمن كل منها عن 10 دقائق تتناول موضوع الحملة و المسابقات الثقافية و اللجنة الاعلامية و عشائر الجواله والأندية الاجتماعية والرياضة ويستهدف 3 أندية وسيتم تنظيم برنامج عمل ميدانى فى النوادى الرياضية و الاجتماعية فى مدينة المنصورة والإشراف على الأداء فى مواقع العمل ويتم تقسيم جامعة المنصورة إلى خمس قطاعات .