تموين القليوبية: مستعدون لاستقبال موسم القمح ولدينا سعة تخزينية 200 ألف طن

القليوبية إبراهيم سالم

أكد عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، أن المديرية استعدت لاستقبال موسم القمح المقرر انطلاقه 15 أبريل الجاري، مشيرا إلي أنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للصوامع لتصل لسعة 200 ألف طن، لتصبح المحافظة الأولي في الاستعدادات عاي مستوي الجمهورية.

وأضاف "عبد الحليم"، أنه سيتم الإعلان عن أسعار توريد القمح منتصف الشهر الجاري، موضحا أن أسعار التوريد تحدد وفقًا للبورصات العالمية، متوقعا ألا تقل عن أسعار الموسم الماضى مع مراعاة زيادة أسعار بسبب زيادة تكلفة الإنتاج.

وتابع مدير تموين القليوبية، أن وزير التموين شدد على حظر استلام أي أقماح محلية أو مستوردة قديمة من موسم سابق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزاري رقم 52 لسنة 2012.