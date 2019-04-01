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تأجيل محاكمة رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 آخرين بقضية الرشوة لغدا

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:50 م
تأجيل محاكمة رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 آخرين بقضية الرشوة لغدا هيئة المحكمة
بورسعيد- فريق المحافظات
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قررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على ،  تأجيل قضية الرشوة المتهم فيها جمال عبد العظيم  ،  رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين لـغدا الثلاثاء   لإستكمال المرافعة مع إستمرار حبس المتهمين .

ووجهت النيابة العامة خلال الجلسة التى عقدت اليوم بمحكمة جنايات بورسعيد ، للمتهم الأول من المتهم الرابع بواسطة المتهمين السادس والسابع ،   علي ملابس لنفسه ولنجله وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعا ثلاثين ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين جنيها علي سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارات بترخيص أربعة مستودعات لينتفع بها المتهم الرابع وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة العامة للصوامع والتخزين،  كما حصل من المتهم الرابع بواسطة المتهم السادس رخاما لمسكنه قيمته مائة وأثني عشر ألف وخمسمائة جنيها وستة وعشرين ألف جنيها قيمة هاتفين محمولين، علي سبيل الرشوة وذلك مقابل إستعمال نفوذه والتدخل لدي مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية بمصلحة الجمارك ليحصل المتهم الرابع علي قرار بنقل رسائل السيراميك محل البيانات الجمركية أرقام 58 و59 و60 لسنة 2016 جمرك العبور، إلي مستودعات بالمنطقة الإقتصادية .

 تعود أحداث القضية رقم 4375 لسنة 2018 جنايات ميناء بورسعيد المقيدة برقم 1316 لسنة 2018 كلى بورسعيد والتى كشفها ضباط الرقابة الإدارية وانتهت تحقيقات المستشار خالد ضياء، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لتوجيه الاتهامات لكل من رئيس مصلحة الجمارك السابق و7 متهمين آخرين .

 

 

 


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