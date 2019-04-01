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اليوم بدء تلقى طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر.. تعرف على الشروط

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:00 ص
اليوم بدء تلقى طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن بالأزهر.. تعرف على الشروط تحفيظ القرآن -أرشيفية
كتب لؤى على
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تبدأ الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الإثنين، بدء تلقى طلبات فتح مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، دورة يوليو 2019، تحت إشراف الأزهر الشريف، في الفترة من 1/4/2019 إلى 15/6/2019، ويشترط الآتى:
 
1- تقديم طلب فتح مكتب لتحفيظ القران، تحت إشراف الأزهر الشريف (يتم الحصول عليه من المنطقة الأزهرية، أو عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية).
 
2- يجب ألا يكون المكتب تابعا لإحدى الجمعيات الخيرية، الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
 
3- يجب ألا يكون المكتب ملحقا بأحد المساجد (الحكومية، أو الأهلية).
 
4- يجب أن يكون المكان موجودا بالفعل عند المعاينة، وكذلك يكون التحفيظ فيه قائما.
 
5- يجب ألا يقل المكان عن حجرتين متوسطتين، ويكون جيد التهوية، وبه حمام.
 
6- إحضار كشف مدون فيه أسماء الطلاب الموجودين على ذمة المكتب، بحيث لا يقل عددهم عن خمسة عشر طالبا، وتكون أعمارهم أكبر من خمس سنوات، وأقل من خمس عشرة سنة.
 
7- إحضار صورتين ضوئيتين من الرقم القومي، بالنسبة لصاحب المكتب.
 
8- إحضار صورتين ضوئيتين من الرقم القومي، بالنسبة للمحفظ القائم على المكتب.
 
9- إحضار 3 صور شخصية للمحفظ.
 
10- إحضار عقد تملك أو إيجار للمكتب.
 
11- إحضار إيصال كهرباء، يحمل نفس عنوان المكتب المدون بعقد التملك أو الإيجار.
 
12- إحضار صورة المؤهل للمحفظ.
 
13- إحضار صورة المؤهل لصاحب المكتب.
 
14.تقدم الطلبات، ملحقا بها المستندات السالف ذكرها، إلى إدارة شئون القران الكريم، بديوان عام المنطقة الأزهرية، التابع لها عنوان مكتب التحفيظ. 
 
15.ثم تقوم الإدارة بالتنسيق مع صاحب المكتب؛ لتحديد موعد لمعاينة المكتب على الطبيعة، حيث يتم تحديد موعد امتحان للمحفظ، خلال شهر يوليو 2019، حال الموافقة المبدئية على المكتب. 
 
16.ويعقد الاختبار بالإدارة العامة لشئون القران الكريم، بقطاع المعاهد الأزهرية (1 ش يوسف عباس، بجوار مستشفى التأمين الصحي، بمدينة نصر).
 
17.كما يمكن الاتصال على الهاتف التالي: 23868248 – 02، خلال أوقات العمل الرسمية؛ للاستفسار عن مزيد من المعلومات. 
 

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