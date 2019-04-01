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اليوم.. التضامن تعلن اختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية

الإثنين، 01 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم.. التضامن تعلن اختيار 12 ألف حاج من أعضاء الجمعيات الأهلية غادة والى وزرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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تشهد غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الإثنين إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم الحج 1440هـ/ 2019 م، لاختيار 12 ألفا من أعضاء الجمعيات الأهلية المتقدمين للحصول على التأشيرات، والذين يمثلون كل المحافظات على أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان، وسيتم إعلان النتائج فور انتهاء القرعة على الموقع الإلكترونى للمؤسسة القومية للحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg وعلى بوابة الحج الموحدة وموقع الوزارة.

وكان  أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى  قد أكد أنه فى إطار تقديم خدمات متميزة للجيج سيشهد هذا العام خدمة جديدة يتم تقديمها لحجيج بيت الله الفائزين بالتأشيرات حيث سيتم إرسال رسائل لهم على الهواتف المحمولة بنتيجة القرعة وتسهيلا على الحجيج فى سداد رسوم الحج تم الاتفاق مع إحدى الشركات لسداد الرسوم الخاصة بالحج من خلال أقرب مكتب بريد أو بنك على مستوى الجمهورية.


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