وأضافت المصادر - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - أن عشرات القذائف أطلقت من وسط الأحياء المكتظة، صوب مربعات سيطرة القوات المشتركة، في الجزء الشرقي من مدينة الحديدة.

وأشارت إلى أن عناصر الحوثي شنت ، في الساعات الماضية، هجمات مكثفة محاولة التقدم صوب المربعات الخاضعة لسيطرة القوات المشتركة، داخل مدينة الحديدة، غير أنها فشلت، كما تكبدت قتلى وجرحى.

في سياق متصل، تصدت وحدات من ألوية العمالقة، مساء الأحد، لهجوم شنته ميليشيات الحوثي، على مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي الحديدة.

ويأتي هذا التصعيد الممنهج ضمن محاولات الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا، التهرب من التزاماتها تجاه اتفاق السويد، لاسيما بعد اجتماع رئيس اللجنة الأممية الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مع الفريق الحكومي وضباط الارتباط المنبثق عنه، السبت، لوضع اللمسات الفنية الأخيرة لإعادة الانتشار ضمن الخطة الجديدة.