الهند: مقتل وإصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار من قبل القوات الباكستانية بكشمير

نيودلهى(أ ش أ)

أفادت تقارير إعلامية فى الهند، اليوم الاثنين، بمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح، وذلك جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل القوات الباكستانية فى قطاع "بونش" عند خط المراقبة بإقليم "كشمير".

وذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية أن القوات الباكستانية انتهكت وقف إطلاق النار عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير"، وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".