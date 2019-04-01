المالية:تثبيت الدولار الجمركى عند 16 جنيها للسلع الأساسية وخفضه لـ17.39 للترفيهية

كتب - أحمد يعقوب

ينشر "اليوم السابع" نص منشور الأسعار رقم 4 لسنة 2019 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك بشأن أسعار العملات بعد تثبيت سعر الدولار الجمركى عند 16 جنيها، طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017.

ويتضمن القرار موافقة الدكتور محمد معيط وزير المالية على تثبيت سعر الدولار الجمركى عند معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية وغيرها من السلع الواردة بجدول التعريفة الجمركية والأجزاء والمكونات الأجنبية الواردة من الخارج للمصانع سواء التى تخضع لأحكام المادة السادسة من القرار الجمهورى رقم 419 لسنة 2018 أو يتم إخضاعها لبند المنتج الكامل وفقا للقاعدة 2/أ من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق، وتحديد سعر الدولار الجمركى 17.3853 جنيه للسلع المنصوص عليها بالكشوف -السلع الترفيهية.

وسوف يتم العمل بهذه الأسعار اعتبارا من يوم 1 أبريل حتى 30 أبريل 2019.