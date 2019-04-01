video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 01 أبريل 2019 04:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: روسيا لا تحتل أى أرض أوكرانية.. ومسألة القرم مغلقة ولا نقاش فيها

الإثنين، 01 أبريل 2019 03:46 م
الكرملين: روسيا لا تحتل أى أرض أوكرانية.. ومسألة القرم مغلقة ولا نقاش فيها المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الكرملين أن روسيا لا تحتل أى أرض أوكرانية وأن مسألة شبه جزيرة القرم مغلقة لا نقاش فيها مع أى طرف، وذلك تعليقًا على تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الممثل الكوميدى فلاديمير زيلينسكى حول احتلال روسيا لأراض أوكرانية.

وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - فى تصريح اليوم الاثنين "مستعدون لأن نشرح لكل أوكرانى أن روسيا لا تحتل أى أراض أوكرانية، وهذا أمر غير وارد بشكل عام، مشيرا إلى أن ما حدث فى دونباس هو نتيجة للسياسة التى تنتهجها القيادة الأوكرانية".

وأكد أن موضوع القرم مغلق وإلى الأبد، وأن عبارة (الاحتلال) و(الضم) لا تنطبق عليها لا بحكم الأمر الواقع ولا بحكم القانون الدولي، موضحا أن الكرملين يتابع عن كثب تصريحات المرشحين للرئاسية فى أوكرانيا، خصوصا فيما يتعلق بروسيا ومستقبل دونباس، لافتا إلى أن الكرملين يرغب فى رؤية حزب سلام على رأس السلطة فى أوكرانيا.

وكانت قد جرت أمس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا، وتقدم فيها الممثل الكوميدى فلاديمير زيلينسكى على منافسيه بحصوله على نسبة 30.45% من الأصوات.. فيما من المقرر أن يخوض الرئيس الحالى بيوتر بوروشينكو والممثل فلاديمير زيلينسكى الجولة ثانية من الانتخابات.

وكان زيلينسكى قد صرح بأن روسيا تحتل شبه جزيرة القرم ومنطقة (دونباس) فى جنوب شرق أوكرانيا، مطالبا موسكو بدفع تعويضات عن هذا الاحتلال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمن الروسى يعتقل 20 إرهابيا فى شبه جزيرة القرم

الخارجية الروسية: الغرب يسعى لإخفاء معلومات حقيقة الوضع فى القرم

روسيا

اوكرانيا

القرم

الكرملين

شبه جزيره القرم




لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

الأرصاد: ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة من اليوم وتراجع فرص سقوط الأمطار

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

هبوط الليرة التركية بعد خسارة أردوغان فى النتائج الأولية للانتخابات المحلية

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام الغرامات الجديد لمواجهة ظاهرة "التزويغ".. منع دخول المحطات بدون تذاكر والمخالف تغرمه فوريا.. وتبدأ من 30 و20 و10 و5 جنيهات وفق نوع القطار.. والكمسرى يحصل على 40% من القيمة المحصلة

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

كيف حقق الزمالك أكبر مكاسب بالقمة 117؟.. الاحتفاظ بصدارة الدورى وفارق النقاط مع الأهلى.. عبد الغنى يطمئن الجماهير البيضاء على الدفاع فى غياب علاء.. حازم إمام يستعيد بريقه.. وزيزو وافد جديد لا يخشى مواجهة الكبار

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

محمد صلاح يساهم فى رقم جديد لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لو واجع قلبك فى المذاكرة.. 4 طرق تساعدى بيها ابنك فى الدراسة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة