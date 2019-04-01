الكرملين: روسيا لا تحتل أى أرض أوكرانية.. ومسألة القرم مغلقة ولا نقاش فيها

موسكو(أ ش أ)

أعلن الكرملين أن روسيا لا تحتل أى أرض أوكرانية وأن مسألة شبه جزيرة القرم مغلقة لا نقاش فيها مع أى طرف، وذلك تعليقًا على تصريحات مرشح الانتخابات الرئاسية الأوكرانية الممثل الكوميدى فلاديمير زيلينسكى حول احتلال روسيا لأراض أوكرانية.

وقال المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف - فى تصريح اليوم الاثنين "مستعدون لأن نشرح لكل أوكرانى أن روسيا لا تحتل أى أراض أوكرانية، وهذا أمر غير وارد بشكل عام، مشيرا إلى أن ما حدث فى دونباس هو نتيجة للسياسة التى تنتهجها القيادة الأوكرانية".

وأكد أن موضوع القرم مغلق وإلى الأبد، وأن عبارة (الاحتلال) و(الضم) لا تنطبق عليها لا بحكم الأمر الواقع ولا بحكم القانون الدولي، موضحا أن الكرملين يتابع عن كثب تصريحات المرشحين للرئاسية فى أوكرانيا، خصوصا فيما يتعلق بروسيا ومستقبل دونباس، لافتا إلى أن الكرملين يرغب فى رؤية حزب سلام على رأس السلطة فى أوكرانيا.

وكانت قد جرت أمس الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا، وتقدم فيها الممثل الكوميدى فلاديمير زيلينسكى على منافسيه بحصوله على نسبة 30.45% من الأصوات.. فيما من المقرر أن يخوض الرئيس الحالى بيوتر بوروشينكو والممثل فلاديمير زيلينسكى الجولة ثانية من الانتخابات.

وكان زيلينسكى قد صرح بأن روسيا تحتل شبه جزيرة القرم ومنطقة (دونباس) فى جنوب شرق أوكرانيا، مطالبا موسكو بدفع تعويضات عن هذا الاحتلال.