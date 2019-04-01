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القبض على ربة منزل بحوزتها 12 كيو بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإثنين، 01 أبريل 2019 01:40 ص
القبض على ربة منزل بحوزتها 12 كيو بانجو فى القنطرة شرق بالإسماعيلية بانجو - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية  بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من القبض على ربة منزل بحوزتها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 12 كيلو بانجو  بقصد الاتجار فى القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد احمد شاهين رئيس مباحث القنطرة شرق ومعاونيه  بالقبض على المتهمة "هيام.م.م" 32 عاما  ربة منزل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق بحوزتها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 12 كيلو ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 


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