الصحة تطلق 28 قافلة طبية مجانية بـ21 محافظة لضمان الوصول للأماكن المحرومة

كتب وليد عبدالسلام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ119 ألف و805 مواطنين من خلال 103 قوافل طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر مارس الماضى.

يأتى هذا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وفى إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل بها هي: الشرقية، وجنوب سيناء، والقليوبية، والفيوم، وكفر الشيخ، وبني سويف، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والوادي الجديد، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، ومطروح، والإسكندرية، ودمياط، والمنوفية، والإسماعيلية، والجيزة، والأقصر، وقنا، والغربية، والسويس، وشمال سيناء.

وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 900 عيادة، مشيراً إلى أنه تم إجراء 17 ألفاً و576 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 28 ألفاً و490 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 1595حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف تقديم الخدمة الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكنهم دون مشقة وعناء، حيث تم الكشف على 5 آلاف و395 مواطناً بمحافظة أسوان، و2835 مواطناً بمحافظة البحيرة، و10 آلاف و473 مواطناً بمحافظة الإسكندرية، و1727 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و1963 مواطناً بالأقصر، و2905 مواطنين بمحافظة أسيوط، و7 آلاف و843 مواطناً بمحافظة الجيزة، و 7 آلاف و80 مواطناً بالدقهلية، و1629 مواطناً بالسويس، و9 آلاف و684 مواطناً بالشرقية، و842 مواطناً بالغربية، و4 آلاف و303 مواطنين بالفيوم، و7 آلاف و874 مواطناً بمحافظة القاهرة، و5 آلاف و197 مواطناً بالقليوبية، و6 آلاف و47 مواطناً بالمنوفية، و7 آلاف و154 مواطناً بالمنيا، و5 آلاف و340 مواطن بمحافظة الوادي الجديد، و6 آلاف و635 ببني سويف، و2274 مواطن ببورسعيد، و1412 مواطناً بمحافظة جنوب سيناء، و8 آلاف و430 مواطناً بدمياط، و243 مواطناً بمحافظة شمال سيناء، و1778 مواطناً بقنا، و7 آلاف و985 مواطناً بكفر الشيخ، و2757 مواطناً بمطروح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الصحة والسكان عن إطلاق 28 قافلة طبية مجانية بدءاً من 31 مارس وحتى يوم 10 أبريل الجارى بـ21 محافظة، وهي: أسوان، وجنوب سيناء، وبني سويف، ودمياط، والسويس، والمنوفية، ومطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، والشرقية، والجيزة، والقليوبية، وسوهاج، والفيوم، وكفر الشيخ، والأقصر، والقاهرة، والدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، وقنا، ويستمر عمل القافلة لمدة يومين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه تم إطلاق أولى هذه القوافل أمس في منطقة العزبة البيضاء مركز المرج محافظة القاهرة، و3 قوافل طبية أخرى اليوم في مناطق الدرافيل 39 مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وأحمد عرابي مركز التحرير محافظة البحيرة، وقرية العاشر محافظة بورسعيد، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق الشغبة محافظة أسيوط، والمعتمدية مركز كرداسة محافظة الجيزة، والرغامة البلد مركز كوم أمبو محافظة أسوان، ووادي غرندل مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 2 و3 أبريل الجاري.

وأضاف "مجاهد " أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية يومي 3و4 أبريل في مناطق مهدي الأخرم مركز الفشن محافظة بني سويف، والكحيل مركز كفر البطيخ محافظة دمياط، ووحدة الرائد الصحية مركز حي فيصل محافظة السويس، وطهواي مركز أشمون محافظة المنوفية، والقواسم محافظة مطروح، ومركز العامرية محافظة الإسكندرية، وبولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين بمنطقتي الروضة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية، ومنشأة أبو عامر مركز الحسينية محافظة الشرقية، وذلك في يومي 4 و5 أبريل الحالي.

كما نوه إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 5و6 أبريل في منطقتي الحيز مركز الواحات البحرية محافظة الجيزة، ووادي تال مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى بمناطق مساكن الورش مركز الخانكة محافظة القليوبية، وأولاد الشيخ مركز دار السلام محافظة سوهاج، وعلي زيدان مركز ناصر محافظة بني سويف، والبراني مركز طامية محافظة الفيوم، وأبيوقا مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، والمعلا مركز إسنا محافظة الأقصر، وأبيس 3 مركز شرق محافظة الإسكندرية، وذلك في يومي 6 و7 أبريل.

كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى في يومي 7 و8 أبريل في مركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، و3 قوافل طبية مجانية في مناطق الستاينة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، وصفط الخمار محافظة المنيا، وأبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، في يومي 8 و9 من الشهر ذاته.

وذكر "مجاهد" أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية أخرى يومي 9 و10 أبريل الجاري في مناطق ميت رهينة مركز البدرشين محافظة الجيزة، والغابة مركز دراو محافظة أسوان، والمركز الحضري بأبوزنيمة محافظة جنوب سيناء، و العركي مركز فرشوط محافظة قنا.