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السفير حسام زكى: لا علاقة بين مغادرة أمير قطر للقمة العربية وكلمة أبو الغيط

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:45 م
السفير حسام زكى: لا علاقة بين مغادرة أمير قطر للقمة العربية وكلمة أبو الغيط السفير حسام زكى - الأمين العام المساعد للجامعة العربية
كتب أحمد سامح
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قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إن القمة العربية المقامة بتونس، أصدرت بيانا متكاملا لرفض وإدانة القرار الأمريكى بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة، والقادة العرب لديهم نية لعرض الأمر على محكمة العدل الدولية، مؤكدا أن هذه الأمور سياسية لها تبعات متواجدة فى نيويورك، وستكون المتابعة من جانب المجموعة العربية المتواجدة للوقوف على الخطوات التى سيتم اتخاذها.

وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "مساء DMC"، عن تعجبه من لفظ "انسحاب" أحد القادة والرؤساء العرب من مؤتمر أو قمة منعقدة، موضحا أن هناك حالات عديدة تضطر رؤساء الدول للخروج، أو التحرك من القاعة، لمتابعة لقاءات ثنائية أو شئ من هذا القبيل.

وأكد السفير حسام زكى، أن لا علاقة بين مغادرة أمير قطر خلال انعقاد القمة العربية بتونس، وبدء كلمة أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، متابعاً: "لم يكن هناك داعى لانسحاب أمير قطر من القمة العربية .. ومن حق رئيس دولة أى دولة حرية التحرك كيفما يشاء لارتباطه بلقاءات ثنائية أو غيرها".

وأشار الأمين العام المساعد للجامعة العربية، إلى أن السوشيال ميديا تلقى بالعديد من الشائعات والتفسيرات الغير صحيحة للأمور، ومنها ما أطلق على مواقع التواصل الاجتماعى قبل القمة العربية بتونس حول عدم مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

 


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