السجن 15 سنة لعامل قتل زوجته بسبب سوء سلوكها فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة الى عام 2018 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاة، بورود بلاغ من "تيسير.هـ.م" وشهرته "يسري"، 37 عاما، عامل، ويقيم بندر المنشاة بقتل زوجته "شادية.ح" 36 عاما، ربة منزل، بآلة حادة "سكين"، ما أدى لوفاتها وذلك بسبب سوء سلوكها.

انتقل نائب مدير الأمن وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين وجود جثة المجنى عليها مسجاة على الأرض داخل غرفة نومها بالمنزل وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح طعنية بالصدر.

تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة "سكين" بإرشاد المتهم، وتبين أن المتهم تشاجر مع زوجته المجنى عليها بسبب سوء سلوكها وأثناء المشاجرة استل سكين المطبخ وطعنها عدة طعنات بالصدر مما أدى الى وفاتها وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.