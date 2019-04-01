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الرقابة الإدارية تسقط 22 متهما بتسهيل الهجرة غير الشرعية لدول أوروبية

الإثنين، 01 أبريل 2019 08:02 م
الرقابة الإدارية تسقط 22 متهما بتسهيل الهجرة غير الشرعية لدول أوروبية هيئة الرقابة الإدارية
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‏قالت هيئة الرقابة الإدارية، إنه استمرار لوفاء مصر بتعهداتها الدولية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد أسفرت جهود الهيئة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية عن كشف تورط 22 متهما بمحافظات، القاهرة، والشرقية، والقليوبية،‏ والدقهلية، والإسماعيلية، في تسهيل الهجرة بطرق غير شرعية.
 
وأوضحت الهيئة، أنه في السعى لاستقطاب وتسهيل سفر الأطفال من عمر ثلاث سنوات، وراغبى الهجرة، لعدد من الدول‏ الأوروبية بشكل غير مشروع، ‏باستخدام مستندات مزورة منسوب صدورها للجهات الرسمية، تفيد نسبهم إلى بعض المواطنين المقيمين ‏في الخارج، بالمخالفة للحقيقة.

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الرقابة الادارية

الهجرة غير الشرعية




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