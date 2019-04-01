الرقابة الإدارية تتدخل لحل شكاوى المواطنين التى ترد عبر الصحف ووسائل التواصل

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قامت هيئة الرقابة الإدارية ، برصد ومتابعة مشاكل المواطنين التي ترد عبر الصحف ووسائل التواصل الإجتماعي وذلك في ضوء اهتمام الهيئة بكل ما يؤثر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورصدت الهيئة تعطل وحدة معالجة المياه بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة بنى سويف، حيث تبين أن الوحدة المشار إليها تخص مركز الغسيل الكلوي بطاقة 32 ماكينة غسيل، وقد توقف المركز عن العمل نتيجة أعطال متكررة في لوحة التحكم الكهربائي "R.O"، و التي تعمل بالنظام اليدوي والتي أدت إلى قلة المياة المعالجة بالخزان، وبالتنسيق مع مسئولي هيئة التأمين الصحي، تم توريد لوحة تحكم جديدة تعمل بنظام الفصل الأوتوماتيكي وتشغيل مركز الكلى.



كما رصدت هيئة الرقابة الإدارية شكاوى المواطنين حول ضعف مياه الشرب بعزبة طلبة باشا التابعة لمركز "اطسا" بمحافظة الفيوم، حيث تبين وجود تسريب لمياه الشرب بالخط الرئيسي بمنطقة قصر الباسل بمنطقة دفنو، نتيجة انفجار في العداية الخاصة بالخط ، وقيام أهالي هذه المنطقة بتغطية الكسر بالحجر، وفتح مجرى لتصريف مياة الشرب إلى المصرف المجاور للماسورة المكسورة مما تسبب في ضعف المياه، وبالتنسيق مع مسئولي شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تم معاينة الموقع وتغيير الماسورة بالكامل بأخرى جديدة لمنع التسريب وانتظام ضغط المياه للعزبة.



وعلى صعيد أخر، نشرت جريدة "الأهرام" خبرا تحت عنوان " مياه صرف صحي بلا معالجة تضخها محطة عرب أبو ساعد في ترعتين بمركز الصف، وتبين أن المحطة المشار إليها دخلت الخدمة عام 1992 وساءت حالتها الفنية مما أدى إلى عدم تطابق "السيب" النهائي من المحطة للمواصفات الفنية، وقد تم التعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لإعداد المواصفات الفنية وإتخاذ إجراءات الطرح والترسية لأعمال إحلال وتجديد وتوسعة المحطة لرفع كفاءتها، على أن يتم إدراج الأعمال بدءا من الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2019 / 2020

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كما نشرت جريدة الوفد خبرا بعنوان " عزبة عاصم التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحي الذي توقف العمل به " ، وتبين أن محطة صرف عزبة عاصم، اُسندت أعمال تنفيذها ضمن مشروع الصرف الصحي بمنطقة السلخانة وبعض المناطق المجاورة، والذي كان من المخطط الانتهاء منه في مايو 2014، إلا أن الشركة المنفذة توقفت عن استكمال المشروع رغم إنذارها، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بسحب العملية وإعادة طرحها وإسنادها لشركة أخرى خصماً على المقاول عام 2016، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية وخطوط الانحدار، على أن تنتهى الأعمال خلال منتصف العام الجاري، وتم التنسيق مع محافظ المنوفية للتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية لدفع الشركة المنفذة للالتزام بالموعد المقرر للتنفيذ.



ووفقاً للتقرير المنشور بجريدة الأخبار، عن سوء الحالة الانشائية لمسجد "النصيرات" بقرية نزة الهيش مركز جهينة محافظة سوهاج، فقد تبين أن المسجد مدرج ضمن خطة رفع الكفاءة لعدة مساجد بذات المركز، إلا أن المسجد المشار إليه يحتاج إلى أعمال رفع كفاءة عاجلة، وبالتنسيق مع وزير الأوقاف ، اعتمد المبلغ المالي اللازم للأعمال وجارى اتخاذ إجراءات الاسناد والتنفيذ.



أما فيما يخص ما نشر بجريدة "الشورى" تحت عنوان "بلاغ للرقابة الإدارية.. الفساد داخل الإدارة الزراعية بالخانكة" ، وتضمن الإشارة إلى إثبات مساحات وهمية منزرعة بمحصول القمح موسم 2016 بلغت 975 فدانا وصرف 152 طن أسمدة أزوتية لها بالمخالفة، فقد تبين من الفحص والمراجعة، عدم صحة هذه الواقعة .