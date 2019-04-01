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"الجنايات" تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بذبح مواطن بالمرج

الإثنين، 01 أبريل 2019 12:24 م
"الجنايات" تقضى بالسجن المؤبد للمتهم بذبح مواطن بالمرج محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم عبد الظاهر البدرى، بالسجن المؤبد، لاتهامه بذبح مواطن بالمرج.

 

وصدر الحكم بر ئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسرى محمد ذكرى وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

 

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية، قيام المتهم عبد الظاهر البدري، بقتل المجنى عليه "عبد الرحمن شلبي"، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض " كتر "، وتوجه إلى المكان الذى أيقن مسبقا تواجده فيه، وما أن ظفر به حتى قام بذبحه باستخدام السلاح الأبيض، قاصدا من ذلك قتله محدثا إصابته التى أودت بحياته.

 


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