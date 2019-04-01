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الجنايات تقضى بإعدام شاب قتل فتاة وأحرق جثتها بعد اغتصابها بالخليفة

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:35 م
الجنايات تقضى بإعدام شاب قتل فتاة وأحرق جثتها بعد اغتصابها بالخليفة محكمة-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد محمود رفعت، بإعدام المتهم "إسلام ج" شنقا، لاتهامه باغتصاب وقتل وحرق جثة فتاة بالخليفة، كما قضت المحكمة ببراءة المتهم "محمد ع".
    
وكشف أمر الإحالة  الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار هشام حمدي، في القضية رقم 1982 لسنة 2016 جنايات الخليفة، قيام المتهمين "إسلام ج"، 19 سنة، و"محمد ع"، 16 سنة، بمواقعة المجني عليها "ن.ت" بغير رضاها بعد أن وضعا لها بمشروبها عقارا مخدرا افقدها الوعي والإدراك .
 
وأضاف أمر الإحالة قيام المتهمين بقتل المجني عليها عمدا، بأن وضعاها حال فقدانها وعيها داخل "شوال" أحكما وثاقة واصطحباها إلى إحدى المناطق النائية، وأضرما بجسدها النيران قاصدين من ذلك قتلها، فأحدثا بها الإصابات التى أودت بحياتها.

 


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