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الجمعة.. مسابقة سباحة مسافات طويلة للمنتخب العربى للإعاقة الذهنية بالغردقة

الإثنين، 01 أبريل 2019 02:55 م
الجمعة.. مسابقة سباحة مسافات طويلة للمنتخب العربى للإعاقة الذهنية بالغردقة السباح المصرى خالد شلبى - وكيل الاتحاد الأنحليزى لعبور المانش
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلن السباح المصرى، خالد شلبى، وكيل الاتحاد الأنحليزى لعبور المانش ومدرب المنتخب العربى للإعاقة الذهنية، أنه سوف يتم تنظيم مسابقة للسباحة مسافات طويلة 5 كيلو مترات، بمدينة الغردقة، يوم الجمعة المقبل لمجموعة من السباحين المشاركين فى المنتخب العربى للإعاقة الذهنية لعبور المانش 2020.

وأكد شلبى، أنه سوف يشارك فى السباق سباحين أصحاء من أبطال الجمهورية لإثبات فكرة الدمج بين الأصحاء وذوى الاحتياجات الخاصة .

وأوضح شلبى فى بيان له، إن السباق سيقام تحت رعاية اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الذى من المقرر أن يطلق إشارة البدء، مؤكدا بأن السباق يأتى احتفالا بالحقوق الممنوحة لذوى القدرات الخاصة فى التعديلات الدستورية، وإن المحافظ أعطى تعليماته لمختلف أجهزة المحافظة لتيسير كافة الإجراءات الخاصة لتنظيم وتنفيذ القوانين الجديدة التى تفيد ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأشار شلبى، إلى أن محافظ البحر الأحمر تبنى رعاية المنتخب العربى لذوى الإعاقة لعبور المانش للتدريب والتجهيز بمدينة الغردقة، الذى يشرف على تدريبه، بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ فى مياه البحر الأحمر


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