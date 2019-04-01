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الإثنين، 01 أبريل 2019 01:10 م
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خلال عام 2017/2018...

الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من المياه لـ112.1م3 بزيادة 8.6% وتراجع نسبة الفاقد

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:23 ص
الإحصاء: ارتفاع نصيب الفرد من المياه لـ112.1م3 بزيادة 8.6% وتراجع نسبة الفاقد ارتفاع نصيب الفرد من مياه الشرب
كتبت- هبة حسام
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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة، بلغ 112.1 متر مكعب خلال عام 2017/2018، مقابل 103.2متر مكعب فى عام 2016/2017، بنسبة زيادة قدرها 8.6%.

وأوضح الجهاز فى بيان له اليوم الاثنين، حول إحصاءات المياه النقية والصرف الصحى لعام 2017/2018، أن إجمالى كمية المياه النقية المنتجة، بلغ 10.8 مليار متر مكعب عام 2017/2018، مقابل 9.8 مليار متر مكعب فى عام 2016/2017، بنسبة زيادة قدرها 9.9%.

وأشار البيان إلى إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من المياه السطحية (نهر النيل )، والذى بلغ 1101 محطة، بكمية إنتاج قدرها 9.7 مليار م3 عـام 2017/2018، فى حين بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه الآبار 1618 محطة، بكمية إنتاج قدرها 1.1 مليار م3.

وأضاف الجهاز فى بيانه أن إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار ( التحلية)، بلغ 44 محطة، بكمية إنتاج قدرها 0.05 مليار م3 عام 2017/2018، لافتا إلى نسبة الفاقــد مــن الميـاه، والتى بلغت 29.7% عـام 2017/2018، مقابـل 30.1% عـام 2016/2017 .

كما أشار البيان إلى نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الإنتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى بلغت 97.6%، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الإنتاج التابعة لهيئة قناه السويس 82.4%.

وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة 96.2%، مقابل 80.2% لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناه السويس .

وعن الصرف الصحى، أوضح جهاز الإحصاء فى بيانه، أن إجمالى عدد محطات الصرف الصحى المعالج بلغ، 432 محطة عام 2017/2018، مقابل 416 محطة عام 2016/2017، بنسبة زيادة قدرها 3.8%.

وبلغ إجمالى كمية الصرف المعالج 4.6 مليار م3 عام 2017/2018، مقابل 4.3 مليار م3 عام 2016/2017، بنسبة زيادة قدرها 8.3%.

 

   

 

 

 


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