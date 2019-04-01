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الإثنين، 01 أبريل 2019 08:32 م
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الأمين العام للأمم المتحدة يصل القاهرة ويلتقى كبار المسؤلين

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:47 م
الأمين العام للأمم المتحدة يصل القاهرة ويلتقى كبار المسؤلين أنطونيو جوتريتش - الأمين العام للأمم المتحدة
كتب محمود عبد الغنى
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وصل مطار القاهرة الدولى ، أنطونيو جوتريتش  ، الأمين العام للأمم المتحدة ، في زيارة للبلاد يلتقى خلالها كبار المسؤلين لعقد مباحثات ثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وفقا لما أكده  المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة .

 


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