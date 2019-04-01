الأمين العام للأمم المتحدة يصل القاهرة ويلتقى كبار المسؤلين

كتب محمود عبد الغنى

وصل مطار القاهرة الدولى ، أنطونيو جوتريتش ، الأمين العام للأمم المتحدة ، في زيارة للبلاد يلتقى خلالها كبار المسؤلين لعقد مباحثات ثنائية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وفقا لما أكده المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة .