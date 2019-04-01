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استقبلوه بالورود..سعودى مصاب فى هجوم المسجدين بنيوزيلندا يعود لوطنه (صور)

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:24 م
استقبلوه بالورود..سعودى مصاب فى هجوم المسجدين بنيوزيلندا يعود لوطنه (صور) المواطن السعودى أصيل الأنصارى
كتب محمد رضا
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وصل المواطن السعودى أصیل الأنصارى - أحد المصـابین فى الهـجوم الإرهـابى على المسجدين فى نیوزيلندا - إلى مطار الملك عبد العزيز فى جدة، الأحد.

واستُقبل المواطن السعودى المصاب فى الحادث الإرهابى، فى مطار بلاده، بالورود وبحفاوة كبیرة من قبل منسوبى المطار فور وصوله إلى أرض الوطن، حيث وصل المواطن الأنصارى، على كرسى متحرك إثر إصـابته فى الحـادث بطلقة فى قدمه أجرى إثرها عملیة جراحیة، وذلك حسب ما نشرته الصحف السعودية.

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المواطن السعودى أصيل الأنصارى

 

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صورة تذكارية مع المواطن السعودى المصاب فى هجوم نيوزيلندا

 

وكان 51 مسلمًا قد لقوا مصرعهم عندما أطلق متطرف هولندى النار على مسجدين فى منطقة "كرايست شيرش" فى نيوزيلندا قبل أسابيع، ويذكر أن حكومة نيوزيلندا، تقدمت، اليوم الاثنين، بمشروع قانون لحظر أنواع الأسلحة التى استخدمها رجل لقتل 50 شخصا فى مسجدين بمدينة "كرايست تشيرش" الشهر الماضى.

ومن جهته، قال وزير الشرطة النيوزيلندى ستيوارت ناش - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه إذا أقر المشرعون مشروع القانون، فإن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ فى 12 أبريل الجارى، أى بعد أقل من شهر من الهجوم الذى وقع فى 15 مارس بمدينة "كرايست تشيرش".

ويتضمن مشروع القانون حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكرى والبنادق الهجومية وعالية القدرة، ولكنه لن يحظر الأسلحة الصغيرة التى يستخدمها غالبية المزارعين فى قتل الحيوانات الضارة للمحاصيل مثل الأرانب.

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استقبال المواطن السعودى المصاب فى نيوزيلندا بالورود بمطار جدة

 

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المواطن أصيل الأنصارى يصل مطار الملك عبد العزيز عائدًا من نيوزيلندا

 


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