ارتفاع درجة حرارة السويد أكثر من ضعف متوسط درجة الحرارة العالمية

كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية أن متوسط درجة الحرارة فى البلاد ارتفع بأكثر من ضعف متوسط درجة الحرارة العالمية.
وذكرت صحيفة (ذا لوكال) فى نسختها الأوروبية أنه فى الفترة ما بين عامى 1991 و2018 ارتفع متوسط درجة الحرارة فى السويد بمقدار 1.7 درجة مئوية، مقارنة بمتوسط درجات الحرارة فى أوقات ما قبل الثورة الصناعية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية إن بيانات الفترة من 1861-1890 تظهر ارتفاعا فى متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.73 درجة مئوية فقط.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة