ارتفاع درجة حرارة السويد أكثر من ضعف متوسط درجة الحرارة العالمية

أ ش أ

كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية أن متوسط ​​درجة الحرارة فى البلاد ارتفع بأكثر من ضعف متوسط ​​درجة الحرارة العالمية.

وذكرت صحيفة (ذا لوكال) فى نسختها الأوروبية أنه فى الفترة ما بين عامى 1991 و2018 ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة فى السويد بمقدار 1.7 درجة مئوية، مقارنة بمتوسط ​​درجات الحرارة فى أوقات ما قبل الثورة الصناعية.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية إن بيانات الفترة من 1861-1890 تظهر ارتفاعا فى متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.73 درجة مئوية فقط.