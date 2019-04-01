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الإثنين، 01 أبريل 2019 07:35 م
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ارتفاع درجة حرارة السويد أكثر من ضعف متوسط درجة الحرارة العالمية

الإثنين، 01 أبريل 2019 06:44 م
ارتفاع درجة حرارة السويد أكثر من ضعف متوسط درجة الحرارة العالمية أرشيفية
أ ش أ
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كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية أن متوسط ​​درجة الحرارة فى البلاد ارتفع بأكثر من ضعف متوسط ​​درجة الحرارة العالمية.
وذكرت صحيفة (ذا لوكال) فى نسختها الأوروبية أنه فى الفترة ما بين عامى 1991 و2018 ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة فى السويد بمقدار 1.7 درجة مئوية، مقارنة بمتوسط ​​درجات الحرارة فى أوقات ما قبل الثورة الصناعية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية إن بيانات الفترة من 1861-1890 تظهر ارتفاعا فى متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.73 درجة مئوية فقط.


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