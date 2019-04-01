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أوكرانيا تعلن انتهاء فترة سريان معاهدة الصداقة مع روسيا اعتبارا من اليوم

الإثنين، 01 أبريل 2019 11:05 ص
أوكرانيا تعلن انتهاء فترة سريان معاهدة الصداقة مع روسيا اعتبارا من اليوم البرلمان الأوكرانى ـ صورة أرشيفية
كييف (أ ش أ)
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ذكرت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الاثنين، أن معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الروسى انتهت فترة سريانها اعتبارا من اليوم.

وقالت الوكالة إنه تم التوقيع على المعاهدة فى كييف فى 31 مايو عام 1997، و بموجبها تعهد الطرفان الروسى والأوكرانى باحترام سلامة الأراضى وسيادة الدولتين والتأكيد على حرمة الحدود بينهما .

وكانت الاتفاقية سارية لمدة 10 أعوام، وتم تمديد أمدها تلقائيًا فى 2008.وتبنى البرلمان الأوكرانى فى 6 ديسمبر 2018 مشروع قانون يلغى المعاهدة، وفى 10 ديسمبر وقع الرئيس الأوكرانى على مشروع القانون ليصبح قانونًا.

وكانت وزارة الخارجية الأوكرانية قد أخطرت روسيا فى 21 سبتمبر عام 2018 أنه لن يتم تمديد أمد معاهدة الصداقة بين البلدين، وفى 11 مارس الجارى أكدت الخارجية الروسية استلام الإشعار الذى أرسلته كييف.

 


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روسيا

معاهده الصداقه

البرلمان الاوكرانى




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