"أمير قطر الفاشل".. معارض قطرى: ثبت لجميع شعب "الدوحة" عجز و هوان "تميم"

كتب أحمد عرفة

تتزايد تيارات المعارضة داخل الشارع القطرى، ضد سياسات تنظيم الحمدين، فى ظل سخط المواطنين القطريين من الممارسات التى يتبعها أمير قطر تميم بن حمد، سواء فيما يتعلق بشعبه أو بشأن جيرانه العرب.

حالة السخط هذه، عبر عنها المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، الذى قال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": ثبت لجميع شعب قطر عجز وهوان المدعو تميم المجد في قيادة الوطن والشعب في الأزمة القطرية، التي تسبب بها خيانته للعهود والمواثيق أمام العالم أجمع .

وأضاف المعارض القطرى، "يجب على أسرة آل ثاني – الأسرة الحاكمة فى قطر- حماية ما تبقى من مصالح الوطن العليا وحقوق المواطنين ، ونحن خلفكم كما عهدتمونا".