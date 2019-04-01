أمريكا تمول مشروعات تنموية بـ600 مليون دولار فى مصر

واشنطن - عبد الحليم سالم

تشهد العلاقات المصرية -الأمريكية، تطورا كبيرا على مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية، حيث وصل إجمالى الاتفاقيات الثنائية الموقعة فى إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية منذ عام 2014، وحتى الآن، ما يقرب من 600 مليون دولار، لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية.

من أبرز المشروعات التى تم تمويلها بجهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مشروعات فى مجالات الصرف الصحى، والصحة، والتعليم العالي والأساسى، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب.

كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالى 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال من خلال صندوق الأعمال المصرى - الأمريكى.