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أبرز 5 لقطات رصدها "دوت مصر" داخل مقر فيسبوك في لندن (فيديو)

الإثنين، 01 أبريل 2019 07:56 م
أبرز 5 لقطات رصدها "دوت مصر" داخل مقر فيسبوك في لندن (فيديو) فيس بوك
رسالة لندن- تامر إمام
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بعد أن وصلتنا دعوة حصرية لزيارة مقر فيسبوك داخل لندن، حرصنا على تلبية الدعوة لعدة أسباب، أهمها الرغبة الكبيرة في التعرف على طريقة عمل فريق فيسبوك الهندسي، وهو الفريق المسؤول عن ابتكار واكتشاف كل ما هو جديد داخل الشبكة الاجتماعية الأضخم في العالم.

 

ممنوع الاقتراب أو التصوير
 

خارج مبنى مقر فيسبوك في لندن، وهو أحد أكبر مقرات الشركة حول العالم، يقف مجموعة من حراس الأمن لتأمين المبنى من الخارج، وأصر هؤلاء الأفراد على منعنا من التقاط أي صور للمبنى من الخارج.

ليس هذا فقط هو الأمر الممنوع من التصوير، ولكن أيضا غرف العمل أو الأماكن التي يجلس عليها مهندسو فيسبوك، فقط مسموح بالتصوير من الخارج.

مقر فيسبوك داخل لندن

لا توجد مواعيد للعمل
 

خلال الجولة التي اصطحبنا خلالها إسلام الطاير وهو مصري الجنسية ويعمل كمهندس برمجيات داخل فيسبوك، وفرح نعمي مسؤولة الاتصال بشركة فيسبوك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قاموا بشرح تفاصيل هامة تتعلق بآلية العمل داخل فيسبوك.

صورة جماعية خلال زيارة مقر فيسبوك داخل لندن

الملحوظة الأبرز هي عدم وجود مواعيد للعمل للفريق الهندسي، وإنما يسير الأمر عبر المهام المكلف بها الموظف، يقوم بتنفيذها في الوقت المحدد، وبعدها يمكنه الانصراف سواء اكتملت المهمة في ساعة أو يوم أو حتى أسبوع.

 

مقر فيسبوك داخل لندن

 

مقر فيسبوك يعمل على مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الأسبوع السبعة، لا توجد مواعيد للإجازات وإنما كما ذكرنا فإن الأمر يتعلق بإنجاز المهام المطلوبة.

لن تحتاج للخروج خارج المبنى
 

جميعنا يعمل داخل شركات أو مؤسسات، وقد نحتاج في بعض الأوقات للخروج خارج المبنى من أجل شراء الطعام مثلا، هذا الأمر لا يحدث داخل فيسبوك، حيث يوجد مطعم ضخم بالدور الأرضي، يعمل طوال الوقت، وتتاح فيه 3 وجبات رئيسية للموظفين (الإفطار والغداء والعشاء)، وبالتأكيد تتاح تلك الوجبات بشكل مجاني.

مقر فيسبوك داخل لندن

كذلك تتوافر المطابخ الصغيرة في كل الأدوار، متوافر بها ماكينات صنع القهوة وثلاجات المشروبات وكذلك دولاب المأكولات الخفيفة، وأيضا يمكن لأي موظف الحصول على ما يريد بشكل مجاني.

 

مقر فيسبوك داخل لندن

 

الترفيه متاح للجميع
 

تحرص إدارة فيسبوك على توفير كافة سبل الراحة لموظفيها، فتجد صالات الألعاب الإلكترونية متوافرة في عدة أماكن، كذلك طاولات البلياردو وكرة الطاولة، وحتى غرفة الموسيقى التي ستجدها مملوءة بالآلات والمعدات الموسيقية إذا كنت من هواة العزف والغناء.

مقر فيسبوك داخل لندن

غرفة موسيقى داخل مقر فيسبوك داخل لندن

لعب بلياردو داخل مقر فيسبوك داخل لندن

غرفة التدريب

رصدنا غرفة كبيرة تتسع لعدد كبير من المقاعد، وحينما سألنا عن طبيعة تلك الغرفة علمنا أنها مخصصة للتدريب، حيث تقوم الشركة من آن لآخر بتعيين عدد جديد من المبرمجين والمهندسين، وقبل استلام مهام العمل يجب أن يحصل الموظف على دورة تدريبية مدتها تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، يقوم خلالها الموظف بالتنقل بين عدة تخصصات، إلى أن يقوم بتحديد التخصص الذي يرغب في العمل به.

 

ويمكنكم مشاهدة الزيارة بالكامل من الفيديو التالي:


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