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وزير الطاقة السعودى: أمريكا والصين تزيدان الطلب على النفط

السبت، 09 مارس 2019 11:01 م
وزير الطاقة السعودى: أمريكا والصين تزيدان الطلب على النفط وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
رويترز
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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم السبت، إن الصين والولايات المتحدة ستقودان الطلب العالمي القوي على النفط هذا العام ولكن سيكون من السابق لآوانه تغيير سياسة انتاج أوبك خلال الاجتماع القادم للمنظمة في أبريل .

وتجتمع أوبك وحلفاؤها في فيينا يومي 17 و18 أبريل ومن المقرر عقد اجتماع آخر يومي 25 و26 يونيو المقبل.

وفي أول يناير الماضى بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روسيا ودول أخرى غير أعضاء بالمنظمة خفضا جديدا للانتاج لتجنب تخمة في معروض الخام قد تتسبب في هبوط الأسعار.

وقال الفالح، إنه من المتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن انتاج السعودية من النفط في أبريل سيكون أعلى من مثيله في مارس.

واتفقت المجموعة على خفض الانتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لمدة 6 أشهر.

وتصل حصة أوبك في تخفيضات الانتاج إلى 800 ألف برميل يوميا يطبقها 11 من أعضاء المنظمة بعد استثناء إيران وليبيا وفنزويلا من الخفض.

 


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