وزير التعليم العالى يوجه بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات

كتب وائل ربيعى

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا ظهر اليوم السبت مع رؤساء مجالس أمناء الجامعات الخاصة والأهلية، بحضور الدكتور صديق عبد السلام أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى للوزير والمتحدث الرسمى للوزارة، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والسيد عطا رئيس قطاع التعليم، بمقر الوزارة.



وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع ناقش إنشاء فروع للجامعات الخاصة والأهلية فى المحافظات وفقًا لاحتياجات كل إقليم جغرافى، إلى جانب تفعيل آليات التسويق للجامعات الخاصة المصرية بالمعارض التى تنظم خارج مصر بهدف استقطاب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات الخاصة، وتفعيل دور الجامعات الخاصة والأهلية فى الارتقاء بالبحث العلمى والنشر الدولى.



ووجه عبد الغفار بضرورة وضع خطة متكاملة للتنمية البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية لإعداد الكوادر العلمية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التى تكفى باحتياجات الجامعات الخاصة، مع ربط الموافقة على بدء برامج الدراسات العليا بخطة ابتعاث واضحة، بما يساهم فى تلبية احتياجات الجامعات الخاصة من الموارد البشرية، بالإضافة إلى رفع ترتيب الجامعات الخاصة فى التصنيفات العالمية، مشيرا إلى لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التى شكلتها الوزارة لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، مؤكدا على الدور الهام الذى قامت به هذه اللجنة فى إدراج عدد من الجامعات فى التصنيفات العالمية.



وطالب عبدالغفار، بتنظيم ندوات لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات، مشددا على أهمية توفير سبل الكشف والوقاية والتوعية، مع وضع خطة واضحة للعلاج، مؤكدًا على ضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى بين الحاضر والمستقبل، والمقرر عقده خلال الفترة من 4-6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالباً الجامعات الخاصة والأهلية بالمشاركة فى المعرض التى سيقام على هامش فعاليات المنتدى بهدف التسويق لبرامجها التعليمية والبحثية والأنشطة التى تقدمها.



واستعرض عبدالغفار آخر التطورات فى مشروع إنشاء مقر دائم للتعليم الخاص والذى يشمل "الجامعات الخاصة، والمعاهد العالية الخاصة، والجامعات الدولية" بالقاهرة الجديدة، مؤكدا أن إنشاء المبنى الذى يتكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية يتم وفقًا لأحدث الأنظمة الإلكترونية بما يساهم فى تطوير العمل بنظام الإدارة الإلكترونية التى تتسم بالكفاءة والسرعة والدقة، فضلًا عن تسهيل الخدمات التعليمية والإدارية للطلاب.



كما أكد الوزير على مساهمة الجامعات الخاصة بنسبة 2٪ من مصروفات كل طالب لدعم صندوق رعاية المبتكرين تنفيذا لنص القانون رقم 1 لسنة 2019 الخاص بإنشاء الصندوق، وذلك لتمكين الصندوق من تنفيذ الأنشطة المنوطة به، مشيرا إلى أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها.