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خلال مشاركتها في بورصة برلين السياحة ITB..

وزيرة السياحة تعقد لقاءات رسمية مع مسئولين بالحكومة والبرلمان الألمانى

السبت، 09 مارس 2019 05:52 م
وزيرة السياحة تعقد لقاءات رسمية مع مسئولين بالحكومة والبرلمان الألمانى لقاءات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
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عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة عددا من اللقاءات الرسمية مع عدد من المسئولين بالحكومة الألمانية والبرلمان الألمانى؛ حيث التقت بنائبة توماس بآرائي Thomas Barrais وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة الألماني، وپول ليريدر Paul Lehriehder رئيس لجنة السياحة في الحزب الحاكم فى ألمانيا، والسيد سباستيان مونتزايمر Sebstian Muntiziumer رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألمانى "بوندستاج"، فى حضور السفير بدر عبد العاطى سفير ألمانيا فى مصر. 
 
 
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في بورصة برلين السياحية ITB التى تستمر فعالياتها خلال الفترة من 6-10 مارس الحالي في العاصمة الألمانية برلين.
 
 
أكدت الوزيرة خلال هذه اللقاءات على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وألمانيا والتعاون بين البلدين في كافة المجالات، مشيرة الي أن السوق الألماني يأتي على رأس الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الي مصر، ومؤكدة على أن مصر ترحب دائما بالسائحين الألمان.
 
 
وتطرقت للحديث عن أهمية دراسة مساواة مصر بباقى المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين إلى هذه المقاصد والتى تحددها الحكومة الألمانية جغرافيا.ً
 
 
من ناحيته، أثنى رئيس لجنة السياحة بالحزب الحاكم على التعاون والتقارب السياسي بين البلدين، مؤكدا على دعم الحكومة الألمانية لقطاع السياحة في مصر خاصة لما يمثله من أهمية في خلق فرص عمل.
 
 
وقال إنه سيقوم بدفع المحدثات داخل الحكومة الألمانية فيما يخص مساواة مصر بباقى المقاصد السياحية المنافسة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السائحين الألمان المغادرين.
 
 
وأشارت الوزيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة فى مؤتمر" ميونخ للأمن " وزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لمصر خلال مشاركتها في مؤتمر "القمة العربية –الأوروبية" بشرم الشيخ.
 
 
وأكدت الوزيرة على دعم القيادة السياسية لقطاع السياحة باعتباره القطاع الأسرع نموا وتأثيرا فى اقتصاديات الدول، موضحة أن هناك اتجاه عالمى نحو الاهتمام بصناعة السياحة حيث تمثل 30% من الصادرات الخدمية، و7% من صادرات العالم.
 
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لقاءات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كما أكدت على أن الاستثمار فى قطاع السياحة يحافظ على البيئة ويحافظ على التراث الثقافى ويلعب دورا محوريا فى التوظيف وخلق فرص عمل، موضحة أن هدف الوزارة هو توظيف فرد من كل أسرة مصرية فى قطاع السياحة.
 
 
وأضافت أن الإصلاح الهيكلى دائما يكون هو الأصعب والأطول فى تحقيقه، لكنه في النهاية يضع الدول على مسار مستدام من التنمية ويزيل العقبات التى قد تواجه أى قطاع.
 
 
وتحدثت الوزيرة عن المشروعات التنموية والمدن الجديدة التي تنفذها الدولة المصرية كمدينة العالمين والعاصمة الإدارية الجديدة.
 
 
ومن ناحيته، أشار سباستيان مونتزايمر رئيس مجموعة السياحة بالبرلمان الألمانى "بوندستاج" الى تطلعهم لتحقيق زيادة الحركة السياحية من ألمانيا إلى مصر في 2019.
 

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