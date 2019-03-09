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ننشر أجندة ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان.. الفعاليات والمواعيد

السبت، 09 مارس 2019 02:55 م
ننشر أجندة ملتقى الشباب العربى الأفريقى بأسوان.. الفعاليات والمواعيد ملتقى الشباب العربى الأفريقى
كتب محمد الجالى
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تنطلق فعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى من مدينة أسوان، فى الفترة من (16- 18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويهتم الملتقى بالقضايا المتعلقة بواقع ومستقبل المنطقة العربية والقارة الأفريقية حيث يناقش المشاركون فيه من خلال الجلسات موضوعات مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية، وأثر التقنية الحديثة والابتكار فى أفريقيا والمنطقة العربية، إلى جانب عقد مائدة مستديرة لإجراء حوار بين المشاركين حول سبل الاستفادة من وادى النيل كممر للتكامل العربى والأفريقى، وكذلك تعقد ورشة عمل عن "تنمية منطقة الساحل"، بالإضافة إلى إقامة ورشتى عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".

 

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التى تهم الشباب العربى والأفريقى، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار فى حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب فى العالم العربى والقارة السمراء.

 

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين فى مدينة أسوان احتفالًا بكونها عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.

 

وتم فتح باب التسجيل لحضور الملتقى فى عاصمة الشباب الأفريقى "أسوان" حتى 25 فبراير 2019.

 

ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التى طالما ظلت بوابة مصر على أفريقيا.

 

ويبدأ الملتقى السبت 16 مارس فى الخامسة مساءً بفعالية بمناسبة تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى.


 

ويوم الأحد 17 مارس:

الجلسة الافتتاحية منتدى شباب العالم:

آفاق جديدة الساعة العاشرة صباحا، جلسة نقاشية بعنوان مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم استراحة.

 

مائدة مستديرة

بعنوان: وادى النيل ممر للتكامل الأفريقى والعربى الساعة الواحدة والنصف.

 

جلسة نقاشية

بعنوان: أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا والمنطقة العربية الساعة الثانية ظهرا.

ورشة عمل

تحت عنوان: كيف تكون رائد أعمال ناجح الساعة الثانية ظهرا؟

ورشة عمل

ريادة الأعمال المجتامعية من منظور أفريقى الساعة الثانية ظهرا، ثم ورشة عمل : تنفيذ أجندة الشباب والأمن والسلم فى منطقة الساحل الساعة الثانية ظهرا

 

الجلسة الختامية 

وستكون الساعة السابعة والنصف مساء الاثنين 18 مارس، وجولات حرة للمشاركين فى مدينة أسوان.

 


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